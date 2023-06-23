Футболист Глушаков назвал Промеса главным легионером в истории "Спартака"

В составе красно-белых нидерландский нападающий стал чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны

ТАСС, 23 июня. Нидерландский нападающий Квинси Промес является главным легионером в истории московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал бывший одноклубник Промеса и чемпион России по футболу сезона-2016/17 в составе красно-белых Денис Глушаков.

"Промес - главный легионер в истории "Спартака"? Конечно. Он столько забил и принес столько очков. Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам. Но я думаю, что Квинси нравится в России", - сказал Глушаков.

"Заметьте, как Промес готовился - приехал, не пройдя сборы, тренировался с молодежкой и стал лучшим по весне. Если бы не Квинси, "Спартаку" было бы тяжело даже в тройку попасть", - добавил он.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны, в сезоне-2021/22 выиграл Кубок России. По итогам сезона-2022/23 Промес занял второе место в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. Адвокат Промеса Роберт Малевич сообщил ТАСС, что игрок обжалует решение суда.