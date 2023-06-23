Мамиашвили рассказал о ходе переговоров с Объединенным миром борьбы

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) и Объединенный мир борьбы (UWW) обсуждают позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска отечественных спортсменов к соревнованиям. Об этом ТАСС в пятницу заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Переговоров [с UWW] по большому счету и нет, есть обсуждение той позиции, которая была высказана МОК, возникают вызовы, которые даже комитет не предполагал. Надо отдать МОК должное, он категорически радикально к ним относится. Например, невыдача командам виз - комитет не приемлет такую позицию. МОК обязал страны, которые проводят отборочные соревнования на Олимпиаду, предоставить визы спортсменам", - сказал Мамиашвили.

Российские и белорусские атлеты во многих видах спорта больше года не допускались до международных турниров в связи с событиями на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать их исключительно в нейтральном статусе со значительными ограничениями, однако многие международные федерации сохранили отстранение. В апреле UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.