Глушаков рассказал, кого считает лучшими игроками прошедшего сезона РПЛ

В тройку лучших по версии полузащитника вошли Малком, Квинси Промес и Илья Лантратов

ТАСС, 23 июня. Нападающий петербургского "Зенита" Малком, форвард московского "Спартака" Квинси Промес и вратарь столичного "Локомотива" Илья Лантратов являются лучшими игроками прошедшего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии полузащитника Дениса Глушакова. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

"Я бы выделил Малкома, Промеса. Лантратова еще, - сказал футболист. - Понятно, что у "Локомотива" приходили новые нападающие, забивали. Но Лантратов был уверен в себе, тащил мертвые мячи. Они угадали с его трансфером. А Илья - молодец, всегда ему говорил, чтобы он переходил куда-нибудь, потому что надо расти. Видел, как он тренируется, работает, относится к делу. Слава богу, что перешел, очень рад за него".

В сезоне-2022/23 чемпионом России в пятый раз подряд стал "Зенит". Малком забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром РПЛ, Промес с 20 мячами занял второе место. Лантратов начинал сезон в "Химках", в январе он перешел в "Локомотив". Голкипер провел 7 "сухих" матчей из 27, по этому показателю он стал пятым в прошедшем сезоне РПЛ.