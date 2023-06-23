Шахматист Артемьев рассказал, что его участие в Кубке мира маловероятно

По словам гроссмейстера, он может принять участие в турнире только в случае специального приглашения от президента FIDE

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россиянин Владислав Артемьев считает, что его участие в ближайшем Кубке мира по шахматам является маловероятным. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

"Скорее всего, я не буду играть на Кубке мира. По классическому рейтингу я не прохожу, а чемпионат Европы по определенным причинам пропустил. Я хочу выступить в большой швейцарке осенью, она начнется в конце октября, но для этого мне нужно получить британскую визу, так что тут тоже гарантий нет. Что касается Кубка мира, то там еще есть персональные места от президента Международной шахматной федерации, но их мало, и мне вряд ли дадут приглашение", - сказал шахматист.

Артемьеву 25 лет, в 2019 году он выиграл командный чемпионат мира в составе сборной России. Он также становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019). В 2022 году он выиграл международный турнир по быстрым шахматам и блицу "Шахматные звезды", а также стал чемпионом России по быстрым шахматам.

Кубок мира пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Трое лучших игроков получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года. Турнир по швейцарской системе на острове Мэн состоится с 25 октября по 5 ноября, победитель и занявший второе место получат путевки на турнир претендентов.