Россиянка Гилязова завоевала серебро на этапе Большого шлема по дзюдо в Монголии

В финальной схватке она проиграла японке Хикари Йошиоке

ТАСС, 23 июня. Россиянка Сабина Гилязова в пятницу заняла второе место на этапе Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Соревнования проходят в Улан-Баторе.

В финальной схватке Гилязова уступила японке Хикари Йошиоке. Бронзу завоевали представительница Португалии Катарина Кошта и Тамар Малка из Израиля.

Гилязова стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на текущем этапе Большого шлема в Монголии. Спортсменке 28 лет, в 2021 году она завоевала бронзу на чемпионате Европы.

Этап Большого шлема в Улан-Баторе проходит с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.