Футболисту Неймару грозит штраф в €1 млн за экологические нарушения в Бразилии

Как сообщает газета L'Equipe со ссылкой на заявление местных властей, строительство особняка нападающего ПСЖ в штате Рио-де-Жанейро велось без разрешения ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды

ТАСС, 23 июня. Бразильского футболиста французского ПСЖ Неймара могут оштрафовать на €1 млн за экологические правонарушения при строительстве особняка в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом в пятницу сообщает французская газета L'Equipe со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что работы по строительству особняка велись без разрешения ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды. После жалоб на строительство в социальных сетях бразильские власти провели проверку и обнаружили различные экологические правонарушения, включая отвод водотока, несанкционированный забор воды из реки, раскопки и несанкционированное перемещение земли и камней, а также использование пляжного песка без разрешения.

"Следующим шагом будет оценка обнаруженных нарушений и наложение штрафа, который, согласно оценкам и с учетом ущерба, причиненного окружающей среде, составит не менее пяти миллионов реалов (около €960 тыс. - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении бразильских властей.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал четырехкратным чемпионом национального первенства и победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.