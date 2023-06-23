ПАСЕ рекомендовала не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил международные спортивные федерации, которые поддержали рекомендации по допуску россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

ТАСС, 23 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи.

"ПАСЕ призвала Международный олимпийский комитет и входящие в его состав спортивные органы сохранить позицию, высказанную в 2022 году, и запретить всем российским и белорусским спортсменам принимать участие в Олимпийских и Паралимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях до тех пор, пока продолжается война", - говорится в заявлении.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

Президент МОК Томас Бах 22 июня рассказал, что чемпионаты мира, на которых выступали российские спортсмены в нейтральном статусе, прошли без инцидентов. Бах также поблагодарил международные спортивные федерации, которые поддержали рекомендации по допуску россиян и белорусов в нейтральном статусе.