Гол Кварацхелии признали лучшим в прошедшем сезоне чемпионата Италии по футболу

Грузинский полузащитник отметился забитым мячом в ворота "Аталанты" 11 марта

ТАСС, 23 июня. Гол грузинского полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии в ворота "Аталанты" признан лучшим по итогам чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба турнира.

Кварацхелия отметился голом в ворота "Аталанты" 11 марта, встреча завершилась победой "Наполи" со счетом 2:0.

В 33 матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач. "Наполи" впервые за 33 года стал чемпионом Италии, грузинского полузащитника признали лучшим игроком турнира.

Кварацхелии 22 года, он перешел в "Наполи" из грузинского "Динамо" (Батуми) летом 2022 года, ранее он выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив".