В "Ахмате" заявили, что в летнее трансферное окно клуб пополнят максимум два футболиста

Грозненский луб по итогам прошлого сезона занял пятое место в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Максимум два футболиста могут пополнить грозненский футбольный клуб "Ахмат" в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

12 июня пресс-служба "Ахмата" сообщила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

"Задача в том, чтобы команда прогрессировала, показывала достойную и зрелищную игру, а результат - не все зависит от тренера, команды, слишком много обстоятельств, которые должны сложиться, - сказал Айдамиров. - В первую очередь - удача, чтобы меньше было травмированных. Мы постараемся повторить [результат прошлого сезона], но наши конкуренты - "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" - тоже не дремлют, они ставят такие же амбициозные задачи, как и мы. Так что турнир покажет".

"У нас сейчас идут сборы. Мы находимся в поиске новых игроков, если говорить о трансферных целях. Одну позицию, скажем так, закрыли - это центральный защитник. Есть и другие позиции, которые требуют усиления, мы над этим работаем. Максимум два человека могут пополнить наш состав", - добавил Айдамиров.

"Ахмат" по итогам прошедшего сезона Мир - Российской премьер-лиги занял пятое место в турнирной таблице.