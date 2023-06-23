Каманцев сообщил, что система офсайдных линий будет использоваться в новом сезоне РПЛ

По словам главы департамента судейства Российского футбольного союза, система будет предоставлена китайской компанией Rigour Tech

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Система офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech будет использоваться на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2023/24. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Мы пока официального подтверждения не получили, только устное. Сертификация офсайдных линий подтверждена, - сказал Каманцев. - Я думаю, что уже в новом сезоне офсайдные линии от китайской компании будут работать".

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении пресс-службы отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата Международной федерации футбола, после чего она может быть использована на матчах РПЛ.

С сезона-2022/23 провайдером системы видеоассистента рефери в российском футболе является компания Slomo. Она на момент заключения соглашения не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий и не использовалась на играх РПЛ, а также Мелбет - Первой лиги и Фонбет - Кубка России.