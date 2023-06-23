Каманцев заявил, что некоторым судьям РПЛ нужно улучшить физическую форму

Глава департамента судейства РФС отметил, что назначения на международные соревнования не является приоритетом в работе подразделения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) сосредоточен на работе на внутренних соревнованиях для исправления ряда проблем, среди которых физическая форма арбитров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в пятницу заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

В июне российский арбитр Кирилл Левников обслужил два матча чемпионата Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), среди которых был финал турнира между сборными Узбекистана и Ирана (0:1). Его помощниками были Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

"Назначения на международные соревнования - это не основной фокус внимания, - сказал Каманцев. - У нас фокус на исправление ситуации в РПЛ, у нас есть ряд недоработок, которые существуют, мы их для себя определили по итогам сезона. Сейчас у нас фокус на том, чтобы поправить качество в тех моментах, которые у нас есть. Это легковесные пенальти, не совсем качественные переговоры, когда не изменяются решения, и прочее. Физическую форму нужно подтянуть для ряда арбитров для более интенсивного футбола. Это наш фокус".

"То есть международные матчи для нас не являются приоритетом. Может, помимо Кирилла Левникова, в этом году кто-то и будет работать на международном уровне, но для нас это не важнейший приоритет. Мы сфокусированы на внутренних соревнованиях. В качестве развития судей важно использование их на международных матчах, но в первую очередь - наши соревнования. Приглашения на международные матчи от нас не зависят, поэтому мы весь фокус направляем на то, чтобы добиться результата", - добавил Каманцев.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.