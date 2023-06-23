AP: Суверенный фонд Катара занимается покупкой доли клуба НХЛ "Вашингтон"

Сумма сделки, в которую также входит покупка дли в клубах из Вашингтона, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации и Женской национальной баскетбольной ассоциации, оценивается в $4,05 млрд

ТАСС, 23 июня. Суверенный фонд Катара планирует приобрести 5% акций компании Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат клубы из Вашингтона, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По информации AP, сумма сделки оценивается в $4,05 млрд. Сообщается, что это первая инвестиция правительства Катара в американский спорт. В НБА AP подтвердили, что сделка может состояться, а в НХЛ заявили, что инвестиции уже одобрены лигой.

Дочерняя компания фонда Qatar Sports Investments владеет французским футбольным клубом ПСЖ.

Команда НХЛ "Вашингтон" основана в 1974 году, она является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, за нее выступает второй снайпер в истории лиги россиянин Александр Овечкин. Клуб НБА "Вашингтон" образован в 1961 году, он является чемпионом лиги сезона-1977/78. Женский баскетбольный клуб "Вашингтон" основан в 1998 году, в 2019-м он выиграл плей-офф WNBA.