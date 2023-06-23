Иногородним волонтерам предоставят бесплатное жилье на фестивале спорта в Екатеринбурге

На соревнования отберут 3,5 тыс. добровольцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Дирекция Международного фестиваля университетского спорта приняла решение оплатить проживание волонтерам, которые прибудут на мероприятие из других городов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.

Волонтерская программа фестиваля стартовала в марте, всего планируется привлечь 3,5 тыс. добровольцев.

"Дирекция прислушалась к пожеланиям ребят и решила помочь им с жильем. Тысячу наших добровольцев из других городов мы совместно с УрФУ поселим в Екатеринбурге бесплатно. Ждем заявок", - сказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Набор волонтеров продлится до 30 июля. Кандидатам необходимо будет пройти собеседование и несколько этапов обучения.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек.