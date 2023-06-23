Умер бывший тренер вратарей "Спартака" и тульского "Арсенала" Юрий Перескоков

Ему было 60 лет

ТУЛА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший тренер вратарей московского "Спартака" и тульского "Арсенала" Юрий Перескоков умер в возрасте 60 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба тульского футбольного клуба.

Перескоков скончался 23 июня. Причина смерти не уточняется.

Юрий Перескоков родился 15 мая 1963 года, воспитанник футбольного клуба ФШМ (Москва). Перескоков играл за дублирующие составы московских ЦСКА и "Спартака", выступал в столичной "Красной Пресне", кировском "Динамо", бакинском "Нефтчи", воронежском "Факеле", владикавказском "Спартаке", ташкентском "Пахтакоре" и нижегородском "Локомотиве". В составе "Красной Пресни" стал обладателем Кубка РСФСР (турнир для команд второй лиги чемпионата СССР).

После окончания карьеры футболиста работал тренером вратарей в нижегородском "Локомотиве", новороссийском "Черноморце", московском "Спартаке", "Химках", астанинском "Локомотиве", брянском "Динамо", "Калуге" и "Уфе". В 2021-22 годах тренировал вратарей "Арсенала" и академии тульского клуба.