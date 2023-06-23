Определились соперники крымских клубов по следующему сезону Второй лиги

Первый тур пройдет 16 июля

ТАСС, 23 июня. Крымские футбольные клубы "Севастополь" и "Рубин" из Ялты сыграют в группе 1 дивизиона Б в Леон - Второй лиге сезона-2023/24. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Соперниками крымских клубов станут "СКА-Ростов", "Спартак-Нальчик", махачкалинские "Легион" и "Динамо-2", майкопская "Дружба", новокубанский "Биолог", ставропольское "Динамо", пятигорский "Машук-КМВ", владикавказская "Алания-2", "Астрахань", "Победа" из Хасавюрта и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края. Первый тур пройдет 16 июля.

Дивизион Б Второй лиги будет разделен на четыре группы. В группе 2 дивизиона Б выступят московские "Родина-М", "Торпедо-2" и "Динамо-2", подмосковные "Зоркий" и "Знамя Труда", петербургские "Динамо", "Звезда" и "Зенит-2", владимирское "Торпедо", вологодское "Динамо", красноярский "Енисей-2", калининградская "Балтика-БФУ", дзержинский "Химик", "Тверь", "Электрон" из Великого Новгорода, кировское "Динамо", "Иркутск" и "Луки-Энергия" из Великих Лук.

В группе 3 сыграют московские "Сахалинец" и "Строгино", подмосковные "Космос", "Сатурн", "Знамя", "Химки-М", "Пересвет" и "Композит", тульский "Арсенал-2", "Калуга", "Рязань", "Коломна", тамбовский "Спартак", владивостокское "Динамо", "Сахалин" из Южно-Сахалинска, "СКА-Хабаровск-2", обнинский "Квант" и пензенский "Зенит". Группу 4 составят ижевский "Зенит", миасское "Торпедо", барнаульское "Динамо", екатеринбургский "Урал-2", новотроицкая "Носта", "Оренбург-2", казанский "Рубин-2", тольяттинский "Акрон-2", "Химик-Август" из Вурнар (Чувашия) и "Уралец-ТС" из Нижнего Тагила.

6 июня "Рубин" из Ялты получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 1 июня аналогичный документ был выдан "Севастополю".

О реформе соревнований

10 мая пресс-служба ФНЛ сообщила о проведенной реформе Второй лиги. С нового сезона она будет разделена на дивизионы А и Б. В дивизионе А будут выступать 20 клубов, они поделены на группы - "Золото" и "Серебро". Соревнования проводят в два этапа по системе "осень - весна", первый пройдет с июля по ноябрь, второй - с марта по май/июнь. По итогам первого этапа к шести лучшим командам группы "Золото" добавятся клубы, занявшие первые четыре места в группе "Серебро", и эта десятка на втором этапе разыграет две прямые путевки в Мелбет - Первую лигу, а обладатель итогового третьего места сыграет в стыковых матчах за третью путевку с командой, которая заняла первое место по итогам первого этапа группы "Золото".

В сезоне-2023/24 дивизиона А участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах Второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022/23. В Золотую группу войдут вылетевшие из Первой лиги в прошедшем сезоне московский "Велес", "Уфа", ульяновская "Волга" и "Краснодар-2", а также омский "Иртыш", брянское "Динамо", "Муром", "Чайка" из Песчанокопского, волгоградский "Ротор" и костромской "Спартак". В Серебряной группе выступят пермский "Амкар", московские "Чертаново" и "Родина-2", "Челябинск", ивановский "Текстильщик", белгородский "Салют", "Новосибирск", курский "Авангард" и липецкий "Металлург".

Соревнования дивизиона Б пройдут по системе "весна - осень" с марта по ноябрь. Осенью пройдет переходный турнир, в котором команды дивизиона Б Второй лиги поспорят за выход в дивизион А, повышение получат четыре клуба. Основная часть сезона в дивизионе Б начнется весной 2024 года, соревнования переходят на систему "весна - осень".