Хачанов сравнил тренировки в теннисе и футболе

По его словам, в теннисе нужно тренировать все аспекты игры, тогда как в футболе тренировки зависят от позиции игрока на поле

ТАСС, 26 июня. Одним из сложнейших моментов в теннисе является необходимость тренировать все аспекты игры, в то время как в футболе спектр тренировочных упражнений зависит от позиции на поле. Такое мнение высказал в понедельник "Спорт-Экспрессу" российский теннисист Карен Хачанов.

"Самое сложное в теннисе - тот факт, что это индивидуальный вид спорта, ты один на корте и сам должен решать все проблемы по мере их поступления. Рассчитывать только на свою "физику", скорость, силу, растяжку. Надо тренировать абсолютно все. Например, в футболе ты в основном делаешь те упражнения, которые нужны для твоей позиции. Форвардам не надо много тренировать выносливость, им гораздо важнее делать классные рывки. У нас же матч может длиться 80 минут, а может пять часов на Большом шлеме. И времени для подготовки к "шлему" не так много. Ты не будешь очень много готовиться за неделю до турнира, потому что сильно устанешь. Еще я бы назвал адаптацию. Постоянные перелеты, разные часовые пояса, новые отели, корты, разные мячи. Это могут быть незначащие моменты для зрителей, но очень важные нюансы для профессионалов", - сказал Хачанов.

Теннисист рассказал, за что любит этот вид спорта. "Люблю эту игру с самого детства. Благородный, аристократичный вид спорта. Еще важно, что я ни от кого не завишу. Это обратная сторона медали индивидуального вида спорта. Хотя я и люблю быть в команде. В детстве много играл в баскетбол и футбол. Я душа компании, в команде мне тоже комфортно. Но мне нравится, что я сам справляюсь с трудностями", - добавил он.

Хачанову 27 лет, на его счету четыре титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытых чемпионатах США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.