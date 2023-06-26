26 июня, 16:19
Формула-1

Команда Hitech GP подала заявку на вступление в "Формулу-1" в 2026 году

Владельцем команды ранее был Дмитрий Мазепин, его сын Никита выступал в ее составе в разных чемпионатах

ТАСС, 26 июня. Британская команда Hitech GP подала заявку на участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с сезона 2026 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

В пресс-службе также рассказали, что управляющая командой компания Hitech Global Holdings Limited договорилась о продаже 25% акций бизнесмену из Казахстана Владимиру Киму. В настоящее время команда представлена в "Формуле-2", "Формуле-3" и "Формуле-4".

Ранее за Hitech GP в разных чемпионатах выступал российский гонщик Никита Мазепин. Отец гонщика Дмитрий Мазепин ранее был владельцем команды. Он продал Hitech GP одному из основателей команды Оливеру Оуксу в 2022 году. 

Теги:
Формула-1
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация