Команда Hitech GP подала заявку на вступление в "Формулу-1" в 2026 году

Владельцем команды ранее был Дмитрий Мазепин, его сын Никита выступал в ее составе в разных чемпионатах

ТАСС, 26 июня. Британская команда Hitech GP подала заявку на участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с сезона 2026 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

В пресс-службе также рассказали, что управляющая командой компания Hitech Global Holdings Limited договорилась о продаже 25% акций бизнесмену из Казахстана Владимиру Киму. В настоящее время команда представлена в "Формуле-2", "Формуле-3" и "Формуле-4".

Ранее за Hitech GP в разных чемпионатах выступал российский гонщик Никита Мазепин. Отец гонщика Дмитрий Мазепин ранее был владельцем команды. Он продал Hitech GP одному из основателей команды Оливеру Оуксу в 2022 году.