Олимпийская чемпионка гандболистка Бобровникова рассказала о ходе лечения от рака

Спортсменка проходит курс лечения от лимфомы Ходжкина

ТАСС, 27 июня. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова прошла четыре курса химиотерапии и сделала компьютерную томографию (КТ), которая показала отличную динамику лечения от лимфомы Ходжкина. Об этом Бобровникова написала в понедельник на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я прошла четыре курса химиотерапии, - сообщила Бобровникова. - Сегодня была первая КТ, которая должно было прояснить ситуацию, как проходит лечение, как реагируют лимфоузлы на него. Подобрали ли мне правильный протокол химиотерапии. Утром я сделала КТ и с нетерпением ждала расшифровки! Связалась с двумя моими онкологами сразу. Они сказали, что это частичная ремиссия, динамика отличная, некоторые узлы вообще пропали, а другие уменьшились в два раза".

"Итог: я продолжаю свой курс химиотерапии, осталось две штуки, я на финишной прямой, но в душе порхают бабочки от удовольствия, что я стараюсь и работаю над собой не зря, синяки на венах не зря, лысая я хожу не зря, что я выздоравливаю от рака", - добавила спортсменка.

Бобровниковой 35 лет, она выступает за "Ростов-Дон" с 2012 года. В составе сборной России гандболистка стала олимпийской чемпионкой на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году. Вместе со сборной России спортсменка также выиграла бронзу чемпионата мира 2019 года.