Наставника "Бостона" Монтгомери признали лучшим тренером сезона в НХЛ

"Бостон" под руководством Монтгомери в прошедшем сезоне выиграл регулярный чемпионат НХЛ, установив рекорды по количеству побед и набранных очков

ТАСС, 27 июня. Канадец Джим Монтгомери, возглавляющий "Бостон", получил приз "Джек Адамс эворд" как лучший тренер прошедшего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония награждения проходит в ночь на вторник в Нэшвилле.

Монтгомери впервые признали лучшим тренером сезона. На награду также претендовали Дэйв Хэкстол ("Сиэтл") и Линди Рафф ("Нью-Джерси").

"Бостон" под руководством Монтгомери в прошедшем сезоне выиграл регулярный чемпионат НХЛ, установив рекорды по количеству побед (65) и набранных очков (135). В плей-офф команда в первом раунде уступила в серии будущему финалисту "Флориде" со счетом 3-4.

Монтгомери 53 года, прошедший сезон стал для него дебютным в качестве наставника "Бостона". Ранее в НХЛ он возглавлял "Даллас" и работал помощником тренера в "Сент-Луисе". Как игрок Монтгомери выступал за клубы НХЛ "Сент-Луис", "Монреаль", "Филадельфия", "Сан-Хосе" и "Даллас", в сезоне-2003/04 он провел 20 игр за уфимский "Салават Юлаев".

Приз лучшему тренеру сезона вручается с 1974 года, он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в "Детройте" на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс, он выигрывал награду в качестве наставника "Монреаля" (1989), "Торонто" (1993) и "Бостона" (1998).