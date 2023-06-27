Собянин сообщил, что российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием

Мэр Москвы опубликовал видеообращение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские космонавты с борта МКС поздравили московский спорт со 100-летием. Об этом он написал во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

"Российские космонавты поздравили с борта МКС московский спорт со 100-летием. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в специальном видеообращении отметили, что наши атлеты во многих дисциплинах достигли космических высот и сегодня поднимают планку мирового спорта, ставят новые рекорды. В этом они похожи на первых отечественных покорителей космоса", - написал мэр.

Собянин добавил, что космонавты с интересом наблюдают за выступлениями московских спортсменов и желают им успехов.

День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало запланировано на 12:00, он приурочен к 100-летию московского спорта. Территория комплекса будет поделена на тематические зоны, посвященные разным видам спорта. Организаторами предусмотрены различные спортивные мероприятия для посетителей. Среди них - турниры по шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, а также мастер-классы по гимнастике.