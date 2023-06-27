Итальянская федерация футбола приняла декларацию по борьбе с антисемитизмом

Футболистам будет запрещено играть под 88-м номером, используемым националистами

ТАСС, 27 июня. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла ряд мер по борьбе с антисемитизмом в футболе и закрепила их в декларации, подписанной во вторник. Об этом сообщает пресс-служба FIGC.

В подписании декларации приняли участие министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, министр по молодежной политике и спорту Андреа Абоди, национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Джузеппе Пекораров и президент FIGC Габриэле Гравина.

Начиная со следующего сезона футболистам чемпионатов страны будет запрещено играть под 88-м номером, используемым националистами. Также судьи будут обязаны прерывать матч в случае скандирования болельщиками антисемитских кричалок. "Это завершение цели, которую мы поставили перед собой несколько недель назад и которая имеет большую определенность. Это адекватный и решительный ответ на предубеждения, которые до сих пор слишком часто появляются на наших стадионах", - заявил Пьянтедози.

"С антисемитизмом нужно бороться. Подписанная сегодня декларация - лишь первый шаг к более широкой стратегии, результатом которой станет новый документ о предотвращении любых форм расизма и дискриминации в спорте", - отметил он.