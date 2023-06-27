Около 70 человек примут участие в чемпионате России по альпинизму в Карачаево-Черкесии

Соревнования пройдут в республике впервые с 2008 года

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Около 70 человек из разных регионов станут участниками чемпионата России по альпинизму в техническом классе, который пройдет в горном районе Узункол Карачаево-Черкесии 1-15 июля. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель комиссии классического альпинизма, член правления Федерации альпинизма России, организатор чемпионата Александр Яковенко.

"В честь 100-летия отечественного альпинизма в горном районе Узункол Карачаево-Черкесии пройдет чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Участников будет порядка 70 человек - мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Магадана", - сказал собеседник агентства.

Открытие соревнований запланировано на 1 июля. Организаторы подготовили более 20 маршрутов различных категорий сложности, участники будут проходить по ним в течение 10 дней. В реальном времени за происходящим будут следить члены судейской коллегии.

"Мы проводим соревнования в таком классе на территории Центрального Кавказа. Впервые с 2008 года соревнования пройдут в Карачаево-Черкесии. Этот район интересный с особенностями рельефа, большое количество маршрутов высшей категории сложности, которые будут пролегать на вершины Карачаевского района республики", - добавил Яковенко.

"Для нас соревнования ранга чемпионата России это, безусловно, знаковое явление. Проводится большой объем подготовительных работ. А самое ценное - встречаются ребята со всех концов страны, ведь альпинизм - это закрытый вид спорта, массовые соревнования сложно проводить. А это очный чемпионат, своеобразная школа обмена опытом и новыми знаниями", - отметил он.

Команда победителей будет определена по скорости прохождения и рейтингу пройденных путей. Подведение итогов, торжественное закрытие соревнований с награждением состоятся 15 июля.