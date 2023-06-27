Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнется в ночь на 11 октября

В стартовый игровой день состоятся три игры

ТАСС, 27 июня. Сезон-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НХЛ.

В первой игре сезона "Тампа" на своем льду сыграет с "Нэшвиллом". В этот же день "Питтсбург" примет "Чикаго", а обладатель Кубка Стэнли прошедшего сезона "Вегас" дома встретится с "Сиэтлом".

Каждая команда проведет по 82 матча, сезон будет состоять из 1 312 игр.

23 и 24 сентября "Лос-Анджелес" и "Аризона" проведут два выставочных матча в австралийском Мельбурне. Также НХЛ проведет четыре вынесенных матча в столице Швеции Стокгольме, в них примут участие "Миннесота", "Детройт", "Оттава" и "Торонто".

В сезоне-2022/23 обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал "Вегас", в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду".