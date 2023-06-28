28 июня, 19:46
Уимблдон

Российская теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы

Спортсменка получила травму левого подколенного сухожилия

ТАСС, 28 июня. Россиянка Анна Калинская снялась с Уимблдонского теннисного турнира. Об этом в среду сообщает пресс-служба турнира.

Причиной снятия стала травма левого подколенного сухожилия.

Калинской 24 года, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2019, 2020 и 2022 годах. Калинская является победителем трех турниров WTA в парном разряде.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. 

Теги:
Уимблдон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация