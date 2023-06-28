Обладатель Кубка Стэнли Райлли Смит перешел в "Питтсбург"

"Вегас", за который выступал нападающий, получил право выбора в третьем раунде драфта 2024 года

ТАСС, 28 июня. Канадский нападающий Райлли Смит покинул "Вегас" и перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом в среду сообщила пресс-служба "Вегаса".

Смит перешел в "Питтсбург" в обмен на право выбора в третьем раунде драфта 2024 года.

Смиту 32 года, он выступал за "Вегас" с 2017 года. В прошедшем сезоне вместе с командой Смит стал обладателем Кубка Стэнли, "Вегас" выиграл трофей впервые в истории. В регулярном чемпионате прошедшего сезона Смит провел 78 матчей, в которых набрал 56 (26 шайб + 30 голевых передач) очков. В плей-офф канадец в 22 играх набрал 14 (4+10) очков.

Ранее в НХЛ Смит выступал за "Даллас", "Бостон" и "Флориду".