Позднякова заявила, что не стала бы выступать на международных турнирах на условиях МОК

ТАСС, 29 июня. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка София Позднякова считает унизительными условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные турниры. Об этом она рассказала в четверг "Спорт-Экспрессу".
"У меня четко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это касается и безопасности - не знаю, что со мной там может произойти. Плюс отсутствие символики - надо выступать совсем голым, грубо говоря", - сказала Позднякова.
"Когда выступали в Токио, все происходило совсем по-другому. Да, нас представляли как спортсменов Олимпийского комитета России, но у нас была классная экипировка, свое лого, слоган, книжки, которые все разбирали. Все знали, кто мы, откуда. А тут получается, что тебя настолько унижают этим моментом", - добавила она.
11 мая президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой Международной федерации фехтования.
Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.