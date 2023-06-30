СМИ: футбольный клуб "Барселона" допустили до участия в Лиге чемпионов

Как сообщает газета AS, решение может быть пересмотрено в случае обнаружения новых фактов по делу бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрикеса Негрейры

ТАСС, 30 июня. Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил испанский футбольный клуб "Барселона" к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24. Об этом в пятницу сообщает испанская газета AS.

По информации источника, независимые следователи приняли решение допустить "Барселону" до участия в турнире, однако отметили, что в случае обнаружения новых фактов по делу бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрикеса Негрейры решение может быть пересмотрено.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.