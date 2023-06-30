Первый тренер Алексея Миранчука надеется увидеть футболиста в составе "Барселоны"

ТАСС, 30 июня. Первый тренер полузащитника итальянского футбольного клуба "Торино" Алексея Миранчука Александр Воронков уверен, что игроку лучше выступать в командах-середняках, однако он надеется увидеть футболиста в составе испанской "Барселоны". Об этом Воронков рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".
"Мне кажется, что ему (Миранчуку - прим. ТАСС) лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя, "Торино" и подобные клубы подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в "Барселоне", потому что это была его мечта, когда он переезжал в "Аталанту". Судьба занесла его в Италию, но я думаю, что итальянский чемпионат не намного слабее, а, может, даже сильнее, Алексей там привык", - сказал Воронков.
Миранчуку 27 лет, он выступал за "Торино" в сезоне-2022/23 на правах аренды. В 29 матчах чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Права на Миранчука принадлежат "Аталанте", в которую он перешел летом 2020 года из московского "Локомотива".