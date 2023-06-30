Первый тренер Алексея Миранчука надеется увидеть футболиста в составе "Барселоны"

При этом Александр Воронков отметил, что российскому полузащитнику больше подходят клубы из середины турнирной таблицы европейских чемпионатов

ТАСС, 30 июня. Первый тренер полузащитника итальянского футбольного клуба "Торино" Алексея Миранчука Александр Воронков уверен, что игроку лучше выступать в командах-середняках, однако он надеется увидеть футболиста в составе испанской "Барселоны". Об этом Воронков рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".

"Мне кажется, что ему (Миранчуку - прим. ТАСС) лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя, "Торино" и подобные клубы подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в "Барселоне", потому что это была его мечта, когда он переезжал в "Аталанту". Судьба занесла его в Италию, но я думаю, что итальянский чемпионат не намного слабее, а, может, даже сильнее, Алексей там привык", - сказал Воронков.

Миранчуку 27 лет, он выступал за "Торино" в сезоне-2022/23 на правах аренды. В 29 матчах чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Права на Миранчука принадлежат "Аталанте", в которую он перешел летом 2020 года из московского "Локомотива".