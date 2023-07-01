1 июля, 07:01
Летние олимпийские виды спорта

Академическая гребля войдет в программу московских Игр дружбы 2024 года

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Соревнования пройдут на гребном канале "Крылатское"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Соревнования по академической гребле войдут в программу первых Игр дружбы, которые планируется провести в сентябре 2024 года в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Мы подали заявку на включение нашего вида спорта в программу Игр дружбы, - сказал Свирин. - Соревнования пройдут на гребном канале "Крылатское".

Как сообщал ранее ТАСС, руководители общероссийских спортивных федераций до 26 июня должны были отправить в оргкомитет Игр дружбы свои предложения по формированию программы комплексного мероприятия.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. По словам Филиппова, подготовка уже началась, в настоящее время прорабатывается программа соревнований. Планируется, что Игры дружбы будут проходить один раз в четыре года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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