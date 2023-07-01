"Барыс" подписал контракт с чешским хоккеистом Скленичкой

Соглашение с защитником рассчитано до 30 апреля 2024 года

ТАСС, 1 июля. Казахстанский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" подписал контракт с чешским защитником Давидом Скленичкой. Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Также "Барыс" объявил о подписании двухлетнего контракта с лучшим вратарем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 канадцем Эдвардом Паскуале, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург". На аналогичный срок новое соглашение с "Барысом" подписали два игрока из Казахстана - голкипер Никита Бояркин и нападающий Адиль Бекетаев.

Скленичке 26 лет, в КХЛ он с 2019 по 2022 год выступал за финский "Йокерит". Прошлый сезон защитник провел в составе шведского "Брюнеса", за который сыграл 55 матчей, отметившись 7 заброшенными шайбами и 26 голевыми передачами.

29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В клубах КХЛ также числятся два чешских хоккеиста: защитник омского "Авангарда" Либор Шулак и нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин.

В прошлом сезоне КХЛ "Барыс" занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф.