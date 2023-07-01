1 июля, 11:33
Автогонки

18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф погиб в результате аварии

Инцидент произошел во время гонки в бельгийском Спа

ТАСС, 1 июля. Нидерландский гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во время гонки в Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Об этом в субботу сообщила пресс-служба соревнований.

В субботу проходила вторая гонка в бельгийском Спа. Пилот не справился с управлением, в результате чего его болид развернуло на 90 градусов. После этого в него врезался ирландец Адам Фитцджеральд, который впоследствии был доставлен в больницу с травмами.

"Мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во второй гонке в Спа. Приносим искренние соболезнования его семье, команде и друзьям", - говорится в заявлении.

Ван'т Хоффу было 18 лет. В 2021 году он победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-4". 

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Автогонки
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