18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф погиб в результате аварии

Инцидент произошел во время гонки в бельгийском Спа

ТАСС, 1 июля. Нидерландский гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во время гонки в Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Об этом в субботу сообщила пресс-служба соревнований.

В субботу проходила вторая гонка в бельгийском Спа. Пилот не справился с управлением, в результате чего его болид развернуло на 90 градусов. После этого в него врезался ирландец Адам Фитцджеральд, который впоследствии был доставлен в больницу с травмами.

"Мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во второй гонке в Спа. Приносим искренние соболезнования его семье, команде и друзьям", - говорится в заявлении.

Ван'т Хоффу было 18 лет. В 2021 году он победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-4".