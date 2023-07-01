1 июля, 11:54
Футбол в России

Семак: руководство "Зенита" разрешило футболисту Венделу искать новый клуб

Петр Ковалев/ ТАСС
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и полузащитник "Зенита" Вендел
© Петр Ковалев/ ТАСС

Бразильский полузащитник перешел в петербургскую команду в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" разрешило бразильскому полузащитнику Венделу искать новый клуб для продолжения карьеры. Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"У Вендела контракт с "Зенитом" и есть желание попробовать себя в другом клубе, - сказал Семак. - Но вариантов пока нет. Руководство разрешило ему заняться поиском клуба. Мы никого не держим насильно. Но уйти все могут лишь при условии, что предложение по игроку устроит и наш клуб".

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе". 

Теги:
Российский футболСемак, Сергей Богданович
© Информационное агентство ТАСС
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