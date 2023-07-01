Петр Ян сообщил, что может провести следующий бой в конце года

По словам российского бойца, его соперник пока не определен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян может провести следующий поединок в конце 2023 года. Об этом Ян сообщил в субботу журналистам.

Последний бой Ян провел 11 марта и проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в пятираундовом поединке.

"Мой следующий бой будет, думаю, к концу года. Пока нет понимания, с кем. Сейчас восстанавливаюсь, перезагружусь и буду готов. В своей подготовке надо поменять определенные вещи, будем работать", - сказал Ян.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.