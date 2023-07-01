Зелимхан Бакаев рассказал, что его не удивило поздравление с днем рождения от "Спартака"

Футболисту "Зенита" 1 июля исполнилось 27 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Футболист петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев не был удивлен тем, что московский "Спартак" поздравил его с днем рождения. Об этом Бакаев рассказал в субботу журналистам.

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. "Спартак" поздравил футболиста в социальных сетях.

"Не удивило, что "Спартак" поздравил меня с днем рождения, - сказал Бакаев. - Я 15 лет был в клубе все же. Клуб благодарен за мою работу, я выкладывался, это нормально. Много кто из бывших одноклубников поздравил".

"В "Зените" я чувствую себя на сто процентов своим, все ребята шикарные, со всеми хорошие отношения. Из-за бразильцев атмосфера хорошая в том числе. Надеюсь, что в этом году буду играть чаще. Хочется еще раз стать чемпионом в новом сезоне и сделать больший вклад. Главными конкурентами являются "Спартак", ЦСКА, "Динамо", да все могут", - добавил он.

Бакаев является воспитанником "Спартака". За основную команду красно-белых футболист провел 105 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.