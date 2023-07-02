Клуб КХЛ "Куньлунь" объявил об уходе Айрленда с поста главного тренера

Специалист возглавлял команду с 2022 года

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский специалист Грег Айрленд покинул пост главного тренера китайского клуба Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в китайском клубе.

"Грег Айрленд покидает пост главного тренера "Куньлунь Ред Стар". Новый главный тренер будет объявлен на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.

Айрленду 54 года, он возглавлял "Куньлунь" с 2022 года. В прошлом сезоне китайский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Также специалист занимает должность главного тренера сборной Китая.