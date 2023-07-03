Футболист Ондуа считает, что Россия примет чемпионат мира еще раз

Чемпионат мира в России прошел в 2018 году

ТАСС, 3 июля. Россия еще раз станет организатором чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство.

"Во время чемпионата мира 2018 года я ходил на матчи, это было круто. Во всех городах было много людей из разных стран, это просто прекрасно. Некоторые мои друзья играли и рассказывали об атмосфере. Думаю, что чемпионат мира в России будет", - сказал Ондуа.

Чемпионат мира в России прошел в 2018 году. Игры турнира принимали 11 городов.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, также команда пропустила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.