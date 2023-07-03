Футболист Барриос вернется в расположение "Зенита" 4 июля

Футболист не будет готовиться к игре с "Црвеной Звездой", отметил Сергей Семак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Колумбийский футболист петербургского "Зенита" Вильмар Барриос вернется в расположение команды 4 июля. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В прошлом сезоне Барриос провел 31 матч в составе "Зенита", забил 1 гол и отдал 2 передачи. 20 июня полузащитник сыграл за сборную Колумбии в товарищеской игре против команды Германии (2:0).

"Барриос прибудет в команду завтра, но к игре с "Црвеной Звездой" готовиться не будет, - сказал Семак. - Родригао восстанавливается после травмы, у него свой план подготовки".

Встреча второго тура предсезонного международного турнира "Кубок Pari Премьер" между "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой" пройдет 4 июля. В первом матче "Зенит" обыграл азербайджанский "Нефтчи" со счетом 3:1.

"Црвена Звезда" - соперник интересный, чемпион страны, участник Лиги чемпионов. Победная серия ее тоже впечатляет. Нас ждет интересный, трудный матч", - отметил Семак.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 21 июля. 15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.