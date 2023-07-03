3 июля, 10:29
КХЛ

Нападающий "Вашингтона" Овечкин планирует принять участие в прощальном матче Зарипова

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Матч планируется провести в Казани 9 августа

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин планирует сыграть в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона мира Даниса Зарипова в Казани. Об этом ТАСС в понедельник сообщил агент Овечкина Глеб Чистяков.

"Пока у него это есть в планах", - сказал Чистяков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Овечкин получил предложение от Зарипова сыграть в его прощальном матче в Казани 9 августа.

​​​​​​Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах - в составе "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах - в составе "Металлурга"), шестикратным чемпионом России, трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призером мировых первенств. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичКХЛ
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