3 июля, 14:43
Уимблдон

Ольховский назвал неожиданным поражение теннисистки Самсоновой в первом круге Уимблдона

Россиянка на старте третьего в сезоне турнира Большого шлема уступила румынке Ане Богдан

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова могла далеко зайти на Уимблдоне, поэтому ее поражение в первом круге является неожиданным. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Самсонова уступила румынке Ане Богдан со счетом 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

"Это поражение является неожиданным. С одной стороны, мне казалось, что Самоснова должна была проходить первый круг. С другой стороны, сейчас в женском туре, за исключением первых трех игроков мира, многие показывают примерно одинаковый уровень игры, поэтому выиграть может любой", - сказал Ольховский.

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона 2021 года и US Open 2022 года. В 2021 году в составе сборной России Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). 

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Уимблдон
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