Минспорт в 2022 году перевыполнил план поступления доходов в бюджет на 69,1%

По итогам проверки Счетная палата предложила направить представления министру спорта РФ Олегу Матыцину и директору Центра спортивной подготовки Георгию Брюсову

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ обеспечило поступление доходов в федеральный бюджет в сумме 4, 562 млрд рублей, что составило 169,1% от запланированного на 2022 год показателя. Об этом говорится в материалах внешней проверки ведомства Счетной палатой, оказавшихся в распоряжении ТАСС во вторник.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2022 году составило 83,694 млрд рублей (96,5%), что выше показателя 2021 года (93,2%). Уровень исполнения расходов федерального бюджета по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" за 2022 год составил 96,3%, что выше уровня кассового исполнения за 2021 год (90,7 %). В течение 2022 года объем дебиторской задолженности увеличился на 2,099 млрд рублей (72,0%) и составил в общем 5,013 млрд рублей, сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 3 млн рублей (общая - 18,8 млн рублей).

В ходе проверки Счетная палата выявила ряд нарушений в деятельности Минспорта. В частности, указывается, что ведомство заключило 58 соглашений с общероссийскими спортивными федерациями о предоставлении грантов с нарушением установленного срока (от 7 до 66 дней). При распределении грантов Минспорт выделил финансирование общероссийским спортивным федерациям в размере 13,3 млн рублей в отсутствие заявок, расчетов и обоснований.

"В результате отдельные получатели [Федерация велосипедного спорта России, Федерация триатлона России, Федерация бобслея России] получили дополнительно средства сверх указанного в заявке объема без увеличения показателей результатов предоставления субсидии, предусмотренных в заключенных соглашениях, по сравнению с данными, указанными в заявках на их получение", - отмечается в отчете Счетной палаты.

Было установлено, что Минспорт не на должном уровне осуществлял контроль за выплатой стипендий президента РФ призерам Олимпийских игр, победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84", а также призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. Кроме того, в документе утверждается, что ведомством выплачена национальная спортивная премия на общую сумму 18 млн рублей в отсутствие утвержденного приказом министерства состава экспертного совета.

По итогам проверки Счетная палата предложила направить представления министру спорта РФ Олегу Матыцину и директору Центра спортивной подготовки Георгию Брюсову.