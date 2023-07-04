Шишкарев: Россия не отказалась от идеи проведения чемпионата Европы по гандболу в будущем

Европейская федерация гандбола ранее приняла решение перенести турнир в другую страну

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) не отказалась от идеи проведения чемпионата мира или Европы в будущем. Об этом заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев, комментарий которого ТАСС во вторник предоставила пресс-служба организации.

"За последние восемь лет мы успешно провели в Екатеринбурге, Москве и Казани юношеский, молодежный и пляжный чемпионаты мира. Вместе с тем отчетливо понимаем, что в сложившихся условиях будет очень сложно выполнить все необходимые критерии, связанные с международными аспектами подготовки. Прежде всего речь идет об инспекционных визитах сотрудников EHF, организации приезда команд и болельщиков из других стран и целого ряда других обязательных процедур. Подготовка к чемпионату Европы предполагает несколько этапов, которые необходимо вовремя реализовывать", - отметил Шишкарев.

"Буквально вчера у нас состоялась видеоконференция с руководителями EHF, на которой мы договорились о том, что турнир пройдет в другой стране. Но это не означает, что мы совсем отказались от идеи проведения в России чемпионата мира или Европы. Такая задача по-прежнему стоит, и я убежден, что мы сможем ее выполнить в другие сроки", - добавил он.

4 июля Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести женский чемпионат Европы 2026 года из России в другую страну.

Шишкарев отметил, что он разочарован переносом чемпионата Европы 2026 года из России. "Принимая во внимание тот факт, что я был главным инициатором и вдохновителем подготовки российской заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года, конечно, сейчас присутствует разочарование от того, что он будет перенесен в другую страну. Как только возглавил ФГР, сразу же поставил задачу организовать в России крупный турнир с участием сильнейших европейских спортсменов. Была проделана масштабная работа, которую EHF по достоинству оценила и доверила России проведение Евро", - заключил Шишкарев.

Внеочередной конгресс EHF утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года в ноябре 2021 года. Турнир должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге. 28 февраля 2022 года EHF отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.