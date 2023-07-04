Вратарь Федотов заявил, что после службы в армии трудности для него еще не закончились

Хоккеист поблагодарил болельщиков за добрые пожелания и поддержку

ТАСС, 4 июля. Российский вратарь Иван Федотов считает, что после службы в армии трудности для него еще не закончились. Об этом хоккеист написал в своем телеграм-канале во вторник.

"Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку. Было непросто, но трудности еще не закончились, так что "терпение и труд все перетрут", - написал Федотов.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

4 мая президент московского ЦСКА Игорь Есмантович в интервью ТАСС заявил, что Федотов обсуждает новый контракт с армейцами. 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В 2021 году в составе ЦСКА хоккеист стал победителем Кубка Гагарина.