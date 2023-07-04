Директор Уимблдона назвала верным решение допустить на турнир теннисистов из России

Салли Болтон отметила, что организаторы обращали особое внимание на то, как такое решение отразится на спортсменах

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Решение допустить игроков из России и Белоруссии к участию в Уимблдонском теннисном турнире было трудным, но верным. Об этом заявила во вторник журналистам исполнительный директор проводящего турнир Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

"Принятое в этом году решение было невероятно трудным, так же, как и в прошлом году. Мы учли множество факторов, обращая особое внимание на то, как это [решение] отразится на тех, кого затронет", - сказала Болтон, комментарий которой приводит телеканал Sky News. "Мы считаем, что это правильное решение для проходящего в этом году чемпионата. Все эти спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе. Все подписали декларацию [о нейтралитете]".

Примечательно, что прошлогоднее решение не допускать на турнир российских и белорусских игроков Болтон тогда также называла "невероятно трудным, но правильным". Отвечая на вопросы прессы, она подчеркнула, что с прошлого лета позиция организаторов в отношении идущего на Украине конфликта изменилась. По словам Болтон, они по-прежнему осуждают действия России, но "сейчас сосредоточились на том, чтобы дать спортсменам возможность выступать". Она также добавила, что все, связанное с участием россиян и белорусов в турнире, "прошло очень гладко", а после его завершения Красный Крест получит от организаторов около 500 тыс. фунтов ($636 тыс. по текущему курсу) на оказание помощи пострадавшим от конфликта украинцам.

Участница турнира белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила Sky News, что не чувствует враждебности со стороны зрителей. Она призналась, что ей "было очень приятно слышать" возгласы болельщиков, кричавших "Вперед, Вика!"

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир ранее выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.