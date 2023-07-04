Футболистка сборной России Смирнова отметила полезность матчей с командой Китая

Женская сборная России проводит с 26 июня по 6 июля тренировочный сбор в китайском городе Циндао

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Матчи с женской сборной Китая по футболу были полезными для команды России. Такое мнение ТАСС во вторник высказала полузащитник сборной России Надежда Смирнова.

"Было очень интересно сыграть с Китаем, это команда, которая участвует в чемпионате мира, что уже говорит о ее силе, - сказала Смирнова. - При этом у нас были все возможности сыграть вничью или выиграть. В концовках обоих матчей у нас было заметное преимущество, и каждый раз не хватало точности и везения, чтобы реализовать свои моменты. Мы не боялись играть, действовали активно, но пропустили совсем необязательные голы, плюс судья, как мне показалось, немножечко помогал Китаю".

"Но в любом случае спарринги получились очень полезными. Мы снова поняли, что можем противостоять топовым соперникам. Все же у нас очень давно не было матчей с такой сильной командой, потребовалось время, чтобы осознать свой текущий уровень. Другое дело, что с такими соперниками нужно играть на победу все 90 минут, а не включаться во вторых таймах", - добавила Смирнова.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит сбор в Циндао. 1 июля россиянки уступили команде Китая со счетом 0:1, 4 июля подопечные Юрия Красножана проиграли со счетом 1:2.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранила российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.