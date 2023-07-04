Шестикратный чемпион Паралимпиады Петушков решил встать на коньки после видео Костомарова

Роман Петушков подчеркнул, что у него нет сомнений в возвращении Романа Костомарова на лед

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Роман Петушков решил встать на коньки по примеру олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова, который проходит реабилитацию. Об этом Петушков рассказал во вторник ТАСС.

"Конечно, мы всей семьей следили за происходящим с Романом и переживали за него, отслеживали каждую его операцию. И честно скажу, я не ожидал увидеть такие видео, у меня даже спортивный интерес проснулся, на что он способен, - рассказал Петушков. - Закалка у Костомарова хорошая, он упертый, знает, что такое спорт, преодоление. И прав был Илья Авербух - он вернется на лед, теперь в этом сомнений нет. Честно говоря, я теперь сам хочу попробовать на коньки встать, ведь катался в детстве. Попытаться я должен".

"С такой силой духа в жизни он еще многого добьется, как и в спорте, - уверен Петушков. - Бывают и более серьезные травмы, и наши ребята с этим справляются. От всей нашей паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону Роману большой привет. Только вперед и не сдаваться. Мы верим в тебя и готовы поддержать в любую секунду, будет возможность, обязательно пообщаемся".

Костомаров на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовал уже три видео из больницы в Коммунарке. В новом видео он на протезах занимается на беговой дорожке, а также делает упражнения с утяжелителями на руках. В других видео фигурист делал упражнения на велотренажере и поднимался по лестнице. 27 июня источник сообщил ТАСС, что Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".