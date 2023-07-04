Черчесов рассказал об интересе со стороны футбольных клубов из Саудовской Аравии

Станислав Черчесов с декабря 2021 года возглавляет венгерский "Ференцварош"

ТАСС, 4 июля. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" и бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесова отклонил предложения со стороны клубов из Саудовской Аравии и сосредоточен на работе со своей нынешней командой. Об этом Черчесов рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.

"Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером "Ференцвароша", где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем", - сказал Черчесов, возглавляющий венгерский клуб с декабря 2021 года. 10 апреля специалист сообщил "Спорт-экспрессу", что продлил контракт с "Ференцварошем" до лета 2024 года.

Бывший главный тренер сборной России также прокомментировал переход ряда титулованных футболистов в клубы Саудовской Аравии. "Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас - в Саудовской Аравии, - отметил Черчесов. - Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость - посмотрим, что из этого выйдет".

Летом игроками команд чемпионата Саудовской Аравии стали обладатель "Золотого мяча" 2022 года и пятикратный победитель Лиги чемпионов француз Карим Бензема, его соотечественник чемпион мира 2018 года Нголо Канте, лучший вратарь Лиги чемпионов сезона-2020/21 сенегалец Эдуар Менди. 3 июля главным тренером футбольного клуба "Аль-Иттифак" стал победитель Лиги чемпионов в качестве игрока Стивен Джеррард. 31 декабря 2022 года в "Аль-Наср" перешел пятикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы 2016 года португалец Криштиану Роналду.