Тренер ЦСКА Федотов считает, что клубу еще поступят предложения по футболисту Чалову

28 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что греческий клуб ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Чалову

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предложения о трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова от других клубов еще будут, но они должны устраивать и самого футболиста, и армейцев. Об этом журналистам во вторник сообщил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

28 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что греческий клуб ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Чалову. 30 июня директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо подтвердил "Спорт-экспрессу" факт предложения, отметив, что оно не соответствует желаниям и амбициям ЦСКА.

"Как всегда, есть темы, есть вбросы. Я понимаю, что Федя себя хорошо показал, какие-то предложения будут. Но они должны устроить все стороны: самого Федю, клуб. Мы знаем, что Федя на контракте, поэтому здесь все должно совпасть", - ответил Федотов.

Во вторник ЦСКА обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в товарищеском матче (4:0), Чалов забил два мяча. "[Иван] Обляков, [Константин] Кучаев и Мойзес тренируются в общей группе, просто сегодня были показания, чтобы они не участвовали в матче, - прокомментировал Федотов отсутствие в составе ряда игроков основы. - Они с начала сбора в общей группе работали, но на данный момент нужен перерыв".

"Мы видим, что сегодня нет ни одного новичка. Поэтому в этом отношении нужно делать решительные действия. У нас не такая длинная скамейка", - добавил тренер.

Специалист оценил состояние футболистов, вернувшихся после игр сборных, как нормальное. "Они хорошо принимают большую нагрузку, не произошло такой глубокой растренированности. Виктор Мендес 21 июня играл за сборную, а 1 июля вышел у нас на тренировку, поэтому в функциональном состоянии все хорошо", - сказал Федотов.