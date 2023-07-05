РУСАДА в июне выявило рекордно низкое число нарушений антидопинговых правил за 2023 год

Всего за месяц агентство зафиксировало шесть нарушений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА в среду.

"В июне 2023 года РУСАДА выявлено шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, в мае РУСАДА зафиксировало 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил, в апреле - 16, в марте - 13, в феврале - 25, в январе - 10. За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.