5 июля, 07:25
Футбол во Франции

Футболист Головин прокомментировал смену тренера в "Монако"

EPA-EFE/ PAVEL GOLOVKIN
Полузащитник "Монако" Александр Головин
© EPA-EFE/ PAVEL GOLOVKIN

Новым главным тренером "Монако" стал австриец Ади Хюттер

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты не принимают решений по вопросам смены главного тренера, назначение нового наставника выступающего в чемпионате Франции "Монако" является прерогативой руководства клуба. Такое мнение ТАСС в среду высказал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

"Все по плану, начали подготовку к новому сезону, - сказал Головин. - Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смены тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают таких решений. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх".

4 июля пресс-служба "Монако" сообщила, что новым главным тренером команды станет австриец Ади Хюттер. На этом посту он сменил бельгийца Филиппа Клемана.

По итогам прошлого сезона "Монако" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 8 результативных передач. 

Теги:
Футбол во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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