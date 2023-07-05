Чесноков считает, что теннисистка Кудерметова может далеко пройти на Уимблдоне

Во втором круге россиянка сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российской теннисистке Веронике Кудерметовой хорошо подходит травяное покрытие, поэтому она может показать хороший результат на Уимблдоне. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Кудерметова хорошо начал турнир, одержала неплохую победу. Она умеет хорошо играть на траве, в 2021 году она вместе с Леной Весниной (олимпийской чемпионкой - прим. ТАСС) в паре доходила до финала. Она может хорошо подавать и выигрывать розыгрыши в два-три удара, что на траве очень полезно, поэтому она вполне может далеко зайти на Уимблдоне", - сказал Чесноков.

В понедельник Кудерметова в первом круге победила эстонку Кайю Канепи - 7:6 (7:4), 6:4. Во втором круге она встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, матч запланирован на четверг.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Уимблдон завершится 16 июля. Действующей победительницей является представительница Казахстана Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию.